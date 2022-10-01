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    Алматинские пенсионеры собрали 20 тонн урожая

    1 Октября 2022, 14:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Баклажаны, помидоры, бахчевые. Необычный праздник урожая прошел вблизи поселка Ават. В рамках проекта «Агрокраудсорсинг» пенсионеры города получили возможность вырастить свою сельхозпродукцию и выставить ее на продажу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    «Пенсионерам, многодетным мамам и малоимущим семьям предоставили участки для выращивания культур, которые ограничиваются только фантазией участников и их трудоспособностью. С начала этого года Центр активного долголетия также организовал транспорт для участников проекта», – рассказала директор КГУ «Центра активного долголетия» Сауле Бекетаева

    Праздник прошел как положено: концерт, танцы, выставка поделок и горячий обед на свежем воздухе. А самым активным за добросовестный труд и богатый урожай призы и почетные грамоты.

    Проект «Агрокраудсорсинг» запущен в 2019 году в пилотном режиме. В 2021 году в аренду пенсионерам предоставили 50 участков по шесть соток. В этом году в проекте участвовали уже 70 человек. Цель – улучшение трудовой активности и материального положения пожилых граждан.

    Кадр из видео/t.me/almaty_akimat

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Дата Сельское хозяйство Общество
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