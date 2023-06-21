Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 15-летнюю внучку «потеряли» пенсионеры на трассе в Актюбинской области. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На полицейский пульт «102» обратился 64-летний алматинец, который сообщил, что на автодороге потерял 15-летнию внучку. По словам пенсионера, он ехал на авто из Сочи вместе с супругой и внучкой в Алматы. По дороге остановились в одном из кемпингов Иргизского района, где они с супругой отошли от машины на 15 минут.

В это время их несовершеннолетняя внучка, которая спала на заднем сиденье авто, вышла из автомобиля. Не заметив этого, пенсионеры продолжили свой путь. Только на границе с Кызылординской областью, они заметили отсутствие внучки и обратились в полицию.

«Сотрудники ОП Иргизского района в ходе проведения розыскных мероприятий нашли несовершеннолетнюю девочку и передали ее бабушке и дедушке», - сообщили в полиции.

Установлено, что после того, как несовершеннолетняя заметила, что родные уехали без нее, она остановила грузовую машину на дороге и попыталась догнать их.