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Алматинские онкологи призывают горожан пройти скрининг

3 Февраля 2022 17:17
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Алматинские онкологи призывают горожан пройти скрининг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Онкологи Алматы в очередной раз призывают мужчин и женщин пройти скрининг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ежегодно в Алматы проходят скрининг на выявление рака молочной железы и шейки матки более 100 тысяч женщин в возрасте 30-70 лет, на выявление рака толстой и прямой кишки - более 100 тысяч мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет.

В 2021 году в Алматы было выявлено 4482 пациента со злокачественными заболеваниями, среди них 34,4% случаев - в начальных стадиях, что позволяет пациентам полностью излечиться от рака.

Как отмечает заведующая скрининговым отделением Алматинского онкологического центра Сулу Садыкова, рак - это не приговор.

«Опухоль, диагностированная на ранней стадии, может быть излечена полностью. На более поздних стадиях, когда уже имеются симптомы заболевания и есть вероятность распространения опухоли, лечение заболевания усложняется. В результате прохождения скринингового осмотра за последние три года выявлено более 200 случаев рака молочной железы, порядка 40 случаев рака шейки матки и более 50 случаев рака прямой и толстой кишки», - рассказывает врач.

Специалист назвала методы скрининга рака, эффективность которых доказана:

- маммографический скрининг рака молочной железы у женщин 40-70 лет, один раз в два года;

- цитологический скрининг предрака и рака шейки матки у женщин 30-70 лет, один раз в четыре года;

- скрининг рака и предрака толстой и прямой кишки с помощью теста на скрытую кровь, колоноскопии, в возрасте 50-70 лет, один раз в два года.

Напомним, скрининг можно пройти в поликлинике по месту прикрепления.

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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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