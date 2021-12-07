Алматинские медики спасли мужчину с ожогами 40% тела

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские медики спасли мужчину с ожогами 40 процентов тела, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в сентябре этого года. На мужчину, который самостоятельно менял топливный фильтр своей машины, разлился бензин. Короткое замыкание стало причиной возгорания.

«Я ремонтировал автомобиль. Загорелись ноги, я бегал по двору, пытался кувыркаться, но на мне полыхал бензин, и я не мог потушить пламя», - рассказал Ринат Ильмиев.

Крупнейший ожоговый центр в стране находится при городской клинической больнице №4.

По информации пресс-службы больницы, мужчину доставили в приемное отделение клиники и сразу госпитализировали в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

«Пациент поступил в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи, проведения клинико-лабораторных и инструментальных обследований, мультидисциплинарного осмотра выставлен диагноз - термический ожог S=40% / I-II-IIIа-IIIб степени правого предплечья, передней брюшной стенки, нижних конечностей, ягодиц.

Ожоговая болезнь в стадии септикотоксемии. Термический ожог 40% поверхности тела. Был оказан необходимый объем медицинской помощи», - рассказал лечащий врач Дас Даулетбаев.

2,5 месяца персонал больницы боролся за жизнь пациента. Команда высококвалифицированных врачей в составе комбустиологов и реаниматологов провела пять хирургических операций, три из них по пересадке кожи. Сегодня мужчину выписали из стационара с улучшением состояния.

«70 дней наши ведущие врачи комбустиологи и реаниматологи занимались лечением данного пациента. Высококвалифицированные специалисты и современное оборудование позволяют активно использовать технологии раннего хирургического лечения глубоких ожогов. Задействованы аэротерапевтические флюидизирующие установки «Redactron», так называемые противоожоговые кровати, для пациентов с обширными ожоговыми ранами. Это позволяет в 2 раза, по сравнению со среднестатистическими показателями, сократить сроки лечения. При этом значительно улучшаются функциональные и косметические результаты лечения, не говоря уже о значительном уменьшении страданий пациентов, связанных с длительным лечением», - уточнил главный врач городской клинической больницы №4 Саги Бейсенбеков.

После долгого и успешного лечения пациент возвращается домой к родным.

«Меня выхаживали 2,5 месяца, от всего сердца благодарю персонал больницы за спасение жизни. Дома меня ждут супруга и трое сыновей, сегодня я вернусь к семье», - поделился Ринат Ильмиев.