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Алматинские коммунисты предложили пересмотреть методику начисления АСП

26 Августа 2020 18:33
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Алматинские коммунисты предложили пересмотреть методику начисления АСП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Изменить методику расчета АСП предложили участники общественной дискуссии, состоявшейся в Алматинском горкоме КНПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя ОФ «Центр социального развития «Зере», общественного деятеля, эксперта Общественного совета Алматы Жумагуль Тажибековой, помощь от государства должна учитывать не только доходы, но и расходы малоимущих и социально незащищенных семей.

«С введением новых правил количество получателей адресной социальной помощи уменьшилось, хотя многие из них реально нуждающиеся семьи. В качестве доходов учитывается всё, в том числе и пособия на детей, но не учитываются, например, расходы на аренду жилья. В настоящее время многие рабочие места закрыты», - подчеркнула Жумагуль Тажибекова.


Ее центр на сегодня проводит социальное исследование по актуальным проблемам нуждающихся матерей.

Как считают участники дискуссии, благосостояние населения является приоритетом для государства. И органам социальной защиты следует пересмотреть методику начисления АСП с учетом расходов семьи и наличия или отсутствия недвижимости.

По сведениям управления социального благосостояния Алматы, за первое полугодие выплачено АСП 4419 семьям (на 22 тысячи человек), из них многодетных - 1757 семей, на общую сумму 1,1548 млн тенге.

В Алматы зарегистрировано более 27 тысяч нуждающихся семей. 18 334 из них получают социальные пособия без учета их доходов, в дифференцированных размерах в зависимости от числа детей.

Второй секретарь Алматинского горкома КНПК Тамерлан Султангалиев заявил, что наиболее актуальным для многодетных семей является жилищный вопрос.

«Дети, в том числе и дети из многодетных семей, - это наше будущее. Это наш человеческий капитал. Сейчас такие семьи, получая АСП, тратят эти деньги на аренду помещений, в которых живут. А значит, меньше денег тратится на питание, образование и развитие детей. Аренда жилья - основная статья расходов. Это проблема, которую может и должно решать государство», - отметил он, подводя итоги дискуссии.


Участники заседания подчеркнули, что такие вопросы должны решаться комиссионно, с приглашением активистов и представителей НПО. По итогам дискуссии были вынесены рекомендации, которые будут направлены парламентской фракции «Народные коммунисты» для вынесения предложений на уровне Правительства.


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#Алматы   #Социальная поддержка   #Политические партии   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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