Алматинские каштаны и дубы страдают от вредителей - экологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Неизвестные жучки пожирают листья каштанов в Алматы. Об этом сообщили экологи на общественном совете, где обсуждались правила содержания и защиты зеленых насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экологи бьют тревогу - листья каштанов и дубов пожирают вредители. По всему городу листья деревьев буреют и выпадают раньше времени. По словам специалистов, каштаны облюбовала так называемая минирующая моль.

«По всему городу идет какая-то эпидемия. По Мустафина везде с дубов и каштанов выпадают листья. Этот вредитель для нас несвойственен. Деревья покрываются темно-желтыми пятнами, вредитель откладывает личинки и просто пожирает всю листву. По проспекту Достык, на улице Жолдасбекова есть красивая аллея каштанов, где листья скрутились и порыжели», - рассказала эколог и представитель ЭО «Зеленое спасение» Светлана Спатарь.

По словам специалистов, вредителей случайно завезли с Европы вместе с саженцами. Уже несколько лет с этой молью борются в Кыргызстане, Украине, Молдове.

«Я была в Бишкеке недавно, у них тоже идет страшная эпидемия. Говорят, что их привезли вместе с зелеными посадочными материалами. У них просто все дубы погибают. У нас это началось пару месяцев назад»,- добавила она.

По словам экологов, избавиться от паразитов довольно не просто. Во время жары, минирующие моли - бабочки небольших размеров, быстро размножаются. Моль оставляет личинки на листьях, которые вырастают в гусеницы, они и повреждают листву. После чего листья покрываются пятнами - «минами», буреют и осыпаются. Так паразиты поражают все дерево.

В управлении природных ресурсов и регулирования Алматы отметили, что возьмутся за этот вопрос в самое ближайшее время.