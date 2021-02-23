Алматинская ТЭЦ-2 снизит выбросы на 83%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин прокомментировал обращение жителей города Алматы по вопросу качества атмосферного воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства от 2 мая 2020 года касательно улучшения экологии в городах Нур-Султан и Алматы межведомственной рабочей группой под председательством заместителя Премьер-Министра Скляра Р.В. разработана и утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем указанных городов (далее – Дорожная карта), которая предусматривает мероприятия по снижению выбросов теплоэнерговырабатывающих предприятий на угле, домов частного сектора и автотранспорта, исключение риска нарушения воздушной циркуляции, озеленение и так далее», - перечислил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он привел данные, согласно которым в 2019 году на долю теплоисточников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Алматы приходится 34%, в том числе ТЭЦ-2 – 26% (37,8 тысяч тонн) и ТЭЦ-3 – 8% (11,7 тысяч тонн).

«В целях снижения загрязняющих веществ в атмосфере Правительством и общественностью города Алматы одобрен вариант модернизации котлов Алматинской ТЭЦ-2 на газ, который позволит снизить выбросы ТЭЦ-2 на 83% (с текущих 37 до 6 тысяч тонн). На сегодняшний день, АО «Самрук-Энерго» разработано техникоэкономическое обоснование проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду», который находится на государственной экологической экспертизе в РГП «Госэкспертиза», - отметил Премьер.

«Проектно-сметную документацию планируется завершить в 2022 году по завершении начнутся работы по реконструкции котлов с реализацией проекта до конца 2025 года», - заключил Аскар Мамин.