Алматинская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинская область перешла из «желтой» в «красную» зону по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 июля 2021 года, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

Днем ранее Алматинская область была в «желтой» зоне.