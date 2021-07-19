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    08:24, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Алматинская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинская область перешла из «желтой» в «красную» зону по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 июля 2021 года, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

    Днем ранее Алматинская область была в «желтой» зоне.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматинская область
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