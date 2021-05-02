Алматинская область вошла «красную» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 мая 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераcпространению Covid-19.

В «красной» зоне находятся 2 города и 6 областей: города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.