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    10:36, 02 Май 2021 | GMT +6

    Алматинская область вошла «красную» зону по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 мая 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераcпространению Covid-19.

    В «красной» зоне находятся 2 города и 6 областей: города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: город Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматинская область
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