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Алматинская область принимает молодежный чемпионат Казахстана по биатлону
2 Марта 2022 21:03
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в эти дни проходит молодежный чемпионат Казахстана по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Соревнования принимает лыжно-биатлонный комплекс «Алатау». Он продлится до 4 марта.
В ЧРК принимают участие более 100 биатлонистов. Розыгрыш наград проводится в ключевых видах соревновательной программы.
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