Алматинская область принимает молодежный чемпионат Казахстана по биатлону

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в эти дни проходит молодежный чемпионат Казахстана по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования принимает лыжно-биатлонный комплекс «Алатау». Он продлится до 4 марта.

В ЧРК принимают участие более 100 биатлонистов. Розыгрыш наград проводится в ключевых видах соревновательной программы.