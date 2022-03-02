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Алматинская область принимает молодежный чемпионат Казахстана по биатлону

2 Марта 2022 21:03
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Алматинская область принимает молодежный чемпионат Казахстана по биатлону

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в эти дни проходит молодежный чемпионат Казахстана по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Соревнования принимает лыжно-биатлонный комплекс «Алатау». Он продлится до 4 марта.

В ЧРК принимают участие более 100 биатлонистов. Розыгрыш наград проводится в ключевых видах соревновательной программы.


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#Алматинская область   #Спорт  
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