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Алматинская область покинула «красную зону» по коронавирусу
25 Июля 2021 08:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.
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В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская, Туркестанская области.
В «желтой зоне» - Алматинская область.
Отметим, Туркестанская область переместилась из «желтой зоны» в зону наибольшего риска.
В «зеленой зоне» по-прежнему нет ни одного региона Казахстана.
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