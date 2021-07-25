Алматинская область покинула «красную зону» по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская, Туркестанская области.

В «желтой зоне» - Алматинская область.

Отметим, Туркестанская область переместилась из «желтой зоны» в зону наибольшего риска.

В «зеленой зоне» по-прежнему нет ни одного региона Казахстана.



