Алматинская область активно участвует в масштабной экологической акции «Таза Қазақстан»

Инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева получила широкую поддержку и активное участие граждан, общественных деятелей, лидеров мнений и представителей неправительственных организаций региона, передает агентство Kazinform.

Активные жители региона сформировали общественные штабы как на районных уровнях, так и в сельских округах, в рамках которых намерены координировать действия всех участников акции. В крупных предприятиях и организациях определены координаторы, которые вместе с местными исполнительными органами реализуют планы по санитарной очистке и озеленению.

Фото: акимат Алматинской области

Планирование и распределение работ на предстоящий месяц включают уборку прилегающих территорий, посадку около 15 тысяч саженцев деревьев, уход за зелеными насаждениями и другие мероприятия. Подготовлено достаточное количество инвентаря для эффективного использования потенциала участников акции. Будут задействованы более 450 единиц спецтехники.

Фото: акимат Алматинской области

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» запланирована реализация более 500 мероприятий по санитарной очистке населенных пунктов, культурно-исторических мест, территорий водоемов и рек. Стоит отметить, что первоочередной задачей определено очищение арыков. Более 700 тысяч человек будут задействованы в уборке и уходе за природой. Особое внимание уделяется помощи одиноким и пожилым людям. Волонтеры уже приступили к работе по уборке и приведению в порядок домов и окрестностей.