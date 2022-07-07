Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Алматинку задержали за перевозку «синтетики» в Кызылорде
7 Июля 2022 20:44

Алматинку задержали за перевозку «синтетики» в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали девушку за перевозку «синтетики» в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области задержана 20-летняя алматинка при перевозке синтетического наркотического вещества из Алматы в Кызылорду. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является препаратом «мефедрон» общим весом около 6 граммов.

По факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания управления полиции города Кызылорды.


Фото: polisia.kz


Новости по теме
Незаконный игорный бизнес выявлен в Жанаозене
Как отпраздновать Курбан айт и не заболеть
Несколько казанов плова раздадут павлодарцам на Курбан айт
Читайте также
Аким Алматы объяснил замену бордюров и ремонт дорог в центре города
Автодилеры Алматы злоупотребляли доминирующим положением
Алматы нужен ЛРТ - аким Ерболат Досаев
Несколько казанов плова раздадут павлодарцам на Курбан айт
Настроение алматинцев улучшилось - Ерболат Досаев
Кредит на 4 млн тенге оформил для мошенников житель СКО
Проблема нехватки АЗС для автобусов наблюдается в Алматы
Хадж начался в Саудовской Аравии

Лента новостей

Архив