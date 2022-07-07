7 Июля 2022 20:44

Алматинку задержали за перевозку «синтетики» в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали девушку за перевозку «синтетики» в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области задержана 20-летняя алматинка при перевозке синтетического наркотического вещества из Алматы в Кызылорду. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является препаратом «мефедрон» общим весом около 6 граммов.

По факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания управления полиции города Кызылорды.





Фото: polisia.kz