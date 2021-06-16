Алматинку с красным статусом в Ashyq оштрафовали за поход в кинотеатр

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы зарегистрирован случай привлечения к штрафу жительницы с красным статусом за посещение объекта, работающего по Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, жительница города Алматы с наличием положительного ПЦР-теста на COVID-19 нарушила 14-дневный домашний карантин, решив посетить один из кинотеатров Алматы. Но жительница не дошла до билетных касс. Персонал запретил вход, так как при сканировании QR-кода кинотеатра у алматинки на собственном смартфоне высветился «красный статус», - рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов.

За нарушение домашней изоляции в отношении жительницы санитарными врачами УСЭК по Турксибскому району возбуждено административное дело по статье 425 КоАП РК, санкция данной статьи предусматривает штраф 30 МРП.

«Призываем алматинцев с положительным ПЦР-тестом и являющихся с ними контактными соблюдать 14-дневный домашний карантин», - отметил Садвакас Байгабулов.

Это позволит снизить заражаемость среди населения коронавирусной инфекцией и стабильно оставаться в «зеленой зоне».



