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Алматинку с коронавирусом привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить данные о контактах
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Заболевшая коронавирусом женщина в Алматы привлечена к уголовной ответственности за отказ предоставить данные контактировавших с ней людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Департамент полиции города Алматы информирует, что одна из заболевших коронавирусом - гр. Б. всячески препятствует работе санитарных служб и умышленно отказывается предоставлять данные граждан, контактировавших с ней уже после ее заболевания. Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов)», - сообщили в полиции.
Полиция города Алматы, в свете сложившейся ситуации, призывает граждан оказывать максимальное содействие городским службам по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан».
Чрезвычайное положение вводится на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
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