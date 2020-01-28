Алматинку ограбили в Таразе после знакомства в социальных сетях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе задержан подозреваемый, искавший своих жертв в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«26 января в ОП-1 управления полиции города Тараза поступило заявление от молодой жительницы Алматы, которая стала жертвой грабежа. Как выяснилось, девушка познакомилась с молодым человеком через соцсети и после трехдневной переписки приехала на первое свидание в Тараз», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда алматинка пришла на первое свидание и увидела парня, с которым три дня переписывалась в социальных сетях, то испытала разочарование – это был человек совсем другой внешности, чем на фото. Девушка решила прекратить отношения, однако свидание завершилось банальным грабежом. Мужчина отнял у девушки удостоверение личности и сотовый телефон.

26-летний подозреваемый в ограблении девушки житель Тараза задержан по горячим следам сотрудниками отдела криминальной полиции ОП-1 управления полиции города Тараза. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 191 ч.1 УК РК «Грабеж», пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Данная статья предусматривает наказание штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает о фактах мошенничества посредством социальных сетей. Следует быть осторожными, так как мошенничество проникло и в такую сферу, как интернет и социальные сети, где злоумышленники, пользуясь мнимой безнаказанностью, придумывают различные преступные схемы – от отъема денег у граждан до грабежа. Будьте бдительны и предусмотрительны, советуют в департаменте полиции Жамбылской области.