Алматинка сдавала в аренду несуществующие квартиры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Женщина сдавала в аренду несуществующие квартиры в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинские полицейские задержали 36-летнюю женщину, которая на просторах интернета занималась сдачей в аренду несуществующих квартир.

«Вот уже несколько дней в городе проходит республиканское оперативно–профилактическое мероприятие «Anti-Fraud», направленное на раскрытие и расследование уголовных правонарушений, совершенных с использованием интернет-технологий. Некоторые граждане упорно продолжают верить незнакомым людям и добровольно передают им немалые суммы денег.

Так, гражданка И., 1984 года рождения, с использованием интернет-ресурсов выкладывала объявления о сдаче в аренду квартир по выгодной цене, после чего посредством электронных платежей получала предоплату и отключала абонентские номера. Как установлено, денежные средства женщина тратила на свои нужды. Причем это ее не первая судимость, за аналогичное преступление она уже была осуждена в 2015 году. Однако, выйдя на свободу, продолжила свое ремесло», - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.

На сегодняшний день доказано 11 фактов мошенничества, совершенных гражданкой И. Общая сумма ущерба составила почти полмиллиона тенге. Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 190 УК РК.

Также полиция проводит работу по выявлению других эпизодов.