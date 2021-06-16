20:17, 15 Июнь 2021 | GMT +6
Алматинка родила ребёнка на улице
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У женщины внезапно начались схватки, и она родила прямо на улице в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как прокомментировали в управлении общественного здоровья города Алматы, причиной внебольничных родов стало несвоевременное обращение за медицинской помощью.
«Женщина невовремя обратилась за медицинской помощью и недооценила свое состояние . Службой скорой помощи она и ребенок доставлены в роддом. Состояние матери и малыша на сегодня оценивается удовлетворительно», - ответили в официальном комментарии в управлении.