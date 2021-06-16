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    20:17, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Алматинка родила ребёнка на улице

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У женщины внезапно начались схватки, и она родила прямо на улице в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в управлении общественного здоровья города Алматы, причиной внебольничных родов стало несвоевременное обращение за медицинской помощью.

    «Женщина невовремя обратилась за медицинской помощью и недооценила свое состояние . Службой скорой помощи она и ребенок доставлены в роддом. Состояние матери и малыша на сегодня оценивается удовлетворительно», - ответили в официальном комментарии в управлении.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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