Алматинка родила ребёнка на улице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У женщины внезапно начались схватки, и она родила прямо на улице в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в управлении общественного здоровья города Алматы, причиной внебольничных родов стало несвоевременное обращение за медицинской помощью.

«Женщина невовремя обратилась за медицинской помощью и недооценила свое состояние . Службой скорой помощи она и ребенок доставлены в роддом. Состояние матери и малыша на сегодня оценивается удовлетворительно», - ответили в официальном комментарии в управлении.