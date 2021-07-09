Алматинка ранила ножом своего супруга

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семейный скандал в Алматы закончился поножовщиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома в Ауэзовском районе Алматы.

«На этот раз холодное орудие в качестве решающего аргумента при ссоре с мужем использовала женщина. По свидетельству очевидцев, женщина пыталась скрыться с места преступления. Мужчина с ножевым ранением в брюшную полость госпитализирован», - отметили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Его обидчицу привлекли к уголовной ответственности.

Установлено, что в момент ссоры супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.



