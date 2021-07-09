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    19:25, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Алматинка ранила ножом своего супруга

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семейный скандал в Алматы закончился поножовщиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома в Ауэзовском районе Алматы.

    «На этот раз холодное орудие в качестве решающего аргумента при ссоре с мужем использовала женщина. По свидетельству очевидцев, женщина пыталась скрыться с места преступления. Мужчина с ножевым ранением в брюшную полость госпитализирован», - отметили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

    Его обидчицу привлекли к уголовной ответственности.

    Установлено, что в момент ссоры супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.



    Теги:
    Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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