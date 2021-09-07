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Алматинка представит Казахстан на конкурсе красоты в Турции

Автор:  
Гульзат Сахова
7 Сентября 2021, 16:16
Алматинка представит Казахстан на конкурсе красоты в Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка Лаура Мухтар представит Казахстан на конкурсе красоты в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс красоты «Miss Aura International 2021» пройдет с 20 сентября по 5 октября в Анталье. В нем примут участие более 70 красавиц со всего мира.

Конкурс «Міѕѕ Aura International» состоит из нескольких этапов: конкурс талантов, дефиле купальной одежды, вечерние и национальные костюмы. Также конкурсантки будут участвовать в социальных и благотворительных акциях.

В настоящее время Лаура Мухтар активно готовится к конкурсу и занимается поиском национального и вечернего образа.

Надо сказать, что у Лауры большой опыт участия в региональных и международных конкурсах. Ранее она стала финалисткой «Мисс Алматы-2018», где выиграла в двух номинациях: «Спорт-дива» и People Choice. В 2019 году ей присудили звание «вице-мисс II» на конкурсе Miss USSR UK в Лондоне. Завоевала главный титул на конкурсе Miss Queen Europe -2019 в Киеве.

Отметим, что она обучалась в Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова по специальности режиссер-постановщик. В настоящее время является хореографом, а также снимается в кино и работает моделью.

В свободное время Лаура Мухтар играет в теннис, занимается верховой ездой, любит читать книги и петь.


Фото: www.instagram.com/lau_mahash

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