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Алматинка пожаловалась на ремонт двора известному рэперу: как отреагировал акимат

18 Августа 2021 16:00
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Алматинка пожаловалась на ремонт двора известному рэперу: как отреагировал акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Акимат Алматы отреагировал на жалобу алматинки, которую она озвучила, прервав интервью рэпера Jah Khalib, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Алматинка воспользовалась случаем и прервала интервью знаменитого рэпера Бахтияра Мамедова (Jah Khalib) для Youtube-канала, чтобы пожаловаться на акимат города.

Женщина была возмущена тем, что около детской площадки не установили тренажеры. Была подана заявка, которую утвердил акимат, а в результате службы, которые этим занимаются, «пришли, порыли, бросили и ушли». К слову, рэпер пообещал алматинке отреагировать.

После огласки инцидента в соцсетях на него отреагировал акимат Алмалинского района.

«Касательно статьи, этот двор находится по улице Муканова, 239, в котором ведутся работы по проекту «Бюджет участия» - обустройство тренажерной площадки и теннисного стола. Основная часть работ завершена, на сегодня остается доукомплектовать тренажерную площадку, установив еще два тренажера, резиновое покрытие и освещение над площадкой. Завершение работ ожидается до конца августа 2021 года», - сообщили в районном акимате.



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Автор:

Данияр Дауталиев

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