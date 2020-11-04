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Алматинка пострадала при пожаре в зоомагазине

4 Ноября 2020 19:58
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Алматинка пострадала при пожаре в зоомагазине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проживающая по соседству алматинка пострадала при пожаре в зоомагазине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство по ЧС.

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В 18:32 часов на пульт противопожарной службы ДЧС Алматы поступил вызов о пожаре по адресу: Ауэзовский район, ул. Ярмухамедова д. 57 А. По прибытии первого пожарного расчета, через 4 минуты, наблюдалось горение открытым пламенем магазина зоотоваров. Создалась угроза распространения огня близлежащему зданию. На месте ощущался сильный запах газа, что в свою очередь могло привести к взрыву. Незамедлительно прибыла аварийная служба газа и отключила подачу газа.

«Принятыми мерами за полчаса достигнута локализация, угроза перехода огня на близлежащие строения снята. В 19:28 пожар ликвидирован полностью на общей площади 400 кв.м.», - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

В ликвидации пожара были задействованы 75 человек личного состава и 17 единиц пожарной техники ДЧС. Также на месте работали 3 сотрудника 1 единица техники центра медицины катастроф, 6 сотрудников и 2 ед. техники департамента полиции, 3 работника и 1 ед. техники СМП.

С места происшествия бригадой скорой медпомощи доставлена в ГКБ № 7 женщина, 1963 г.р, проживающая по соседству, которая получила электротравму.


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#Алматы   #Происшествия   #МЧС  
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