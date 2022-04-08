Алматинка обратилась в полицию с жалобой на действия врачей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка пожаловалась, что её сыну врачи прооперировали не тот глаз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом подробно Айдын Токсанбаева рассказала в своём профиле в социальных сетях .

По её словам, с четырёхлетним сыном они легли в больницу на плановую операцию. По направлению необходимо было проведение ребёнку операции на правый глаз, однако офтальмолог прооперировал его левый глаз.

«Мы с моим ребёнком по квоте легли в больницу по адресу Манаса, 40. У моего ребёнка в правом глазу была киста. Она исчезла, но необходимо было удалить её корень. Собрав все документы, мы легли в больницу на операцию. Однако моему ребёнку сделали операцию не на тот глаз. Врачи уверяют, что это я ошибаюсь. Они утверждают, что у моего сына с правым глазом все порядке. Но как так может быть. Мы же до этого сдавали столько анализов. Проблема была в правом глазу», - рассказывает женщина.

Как прокомментировали в управлении общественного здоровья, ребенок поступил в плановом порядке в Центр детской неотложной медицинской помощи в отделение офтальмологии.

«В условиях операционной под наркозом произведена ревизия правого верхнего века, где имеется место халязиона, которое самостоятельно купировалось и в хирургическом вмешательстве не нуждалось. Согласно протоколу, произведена ревизия левого века, где выявлен халязион малого размера. Учитывая проведенную анестезию, решено было произвести удаление халязиона, то и было сделано», - прокомментировали в управлении.

Как отметили медики, состояние ребенка в послеоперационном периоде стабильное. Лечение по основному заболеванию продолжится в условиях офтальмологического отделения.

Как стало известно, женщина вызвала сотрудников полиции и при присутствии адвоката написала заявление.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции при УП Бостандыкского района.

«Материалы производства для осуществления проверки направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы. По делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировала официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.