Алматинец снабжал Шымкент синтетикой
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2025» сотрудники управления по противодействию наркопреступности перекрыли канал поставки синтетических наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.
Установлено, что житель Алматы использовал арендованную квартиру для расфасовки наркотических веществ, которые затем направлял в Шымкент.
В ходе следственных действий было изъято более 6 кг синтетических наркотиков.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
— Любые незаконные действия, связанные с оборотом наркотиков, влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — отметили в полиции.
Ранее в Карагандинской области полиция пресекла деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Было изъято более миллиона разовых доз.