Алматинец снабжал Шымкент синтетикой

Установлено, что житель Алматы использовал арендованную квартиру для расфасовки наркотических веществ, которые затем направлял в Шымкент.

В ходе следственных действий было изъято более 6 кг синтетических наркотиков.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

— Любые незаконные действия, связанные с оборотом наркотиков, влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — отметили в полиции.

Ранее в Карагандинской области полиция пресекла деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Было изъято более миллиона разовых доз.