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    00:51, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Алматинец снабжал Шымкент синтетикой

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2025» сотрудники управления по противодействию наркопреступности перекрыли канал поставки синтетических наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматинец снабжал Шымкент синтетикой
    Фото: ДП Шымкента

    Установлено, что житель Алматы использовал арендованную квартиру для расфасовки наркотических веществ, которые затем направлял в Шымкент.

    В ходе следственных действий было изъято более 6 кг синтетических наркотиков.

    Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

    — Любые незаконные действия, связанные с оборотом наркотиков, влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — отметили в полиции.

    Ранее в Карагандинской области полиция пресекла деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Было изъято более миллиона разовых доз.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Шымкент Борьба с преступностью Криминал
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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