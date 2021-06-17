Алматинец заработал 25 млн тенге на продаже несуществующих ламп

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец заработал 25 миллионов тенге на продаже несуществующих ламп. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Алматинец придумал новый вид заработка. Мужчина размещал объявления о продаже польских люстр. Просил предоплату и «уезжал» за осветительными приборами. При этом злоумышленник за свои услуги брал немалые деньги – миллионы тенге.

«В полицию обратился местный житель, когда понял, что ни люстр, ни денег он не дождется. Оптовик заплатил «обманщику» 25 миллионов 740 тысяч тенге. После задержания 64-летний мужчина признался в содеянном. Расследуется уголовное дело по статье 190 части 4 УК РК. Следствие устанавливает причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Стало известно, что в прошлом задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, но на территории Украины», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Но полицейские уверены, что обманутых людей может быть намного больше.

«Всех, кто опознал подозреваемого или пострадал от его действий, просим позвонить по телефонам: 8-747-369-32-32; 298-53-00 и 298-53-05. Еще раз призываем граждан ни в коем случае не доверять незнакомым лицам, обещающим какие-либо товары или услуги, не перечислять неизвестным абонентам деньги, без проверки не производить оплату за услуги», – заключил Улан Абулхайыр.

