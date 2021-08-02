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    17:07, 02 Август 2021 | GMT +6

    Алматинец задержан за сбыт синтетических наркотиков

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали жителя Алматы за сбыт синтетических наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По оперативным данным, 42-летний уроженец Алматы несколько месяцев работал наркокурьером по распространению психотропных препаратов. В мае этого года на территории Жетысуского района сотрудниками УПН был проведен «оперативный закуп» в отношении подозреваемого. Сейчас оперативники занимаются выявлением «цепочки» распространителей наркотиков.

    По факту возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков по статье 297 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Алматы.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Алматы
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