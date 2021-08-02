Алматинец задержан за сбыт синтетических наркотиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали жителя Алматы за сбыт синтетических наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По оперативным данным, 42-летний уроженец Алматы несколько месяцев работал наркокурьером по распространению психотропных препаратов. В мае этого года на территории Жетысуского района сотрудниками УПН был проведен «оперативный закуп» в отношении подозреваемого. Сейчас оперативники занимаются выявлением «цепочки» распространителей наркотиков.

По факту возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков по статье 297 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Алматы.