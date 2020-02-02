Алматинец за полчаса поставил на учет автомобиль с иностранными номерами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый владелец автомобиля с иностранными номерами зарегистрировал свое транспортное средство в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документы он оформил в главном автоЦОНе мегаполиса по адресу: мкр. Ак-Кайнар.





«Сегодня пришел в автоЦОН для того, чтобы временно зарегистрировать свое транспортное средство, пригнанное из Российской Федерации. Поставил на временный учет в Казахстане. В течение года теперь буду оплачивать утилсбор и окончательно регистрировать авто в нашей стране. Все было довольно быстро, четко. Все сделали в течение 20-30 минут», - отметил Владимир Баев.





Отметим, что с 1 февраля во всех шести спецЦОНах города Алматы без выходных проводится прием граждан по вопросам регистрации автомобилей с иностранными номерами. О том, какие нужны документы можете узнать здесь.





Кроме того, при административной полиции города также создан колл-центр (звонить надо в будние дни с 09:00 до 19:00) по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС. Телефон «горячей линии» 8-747-080-01-56.





Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее поручил в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран Евразийского экономического союза для личного пользования (то есть свидетельство о временной регистрации будет выдаваться всем, кто завез машины до 1 февраля 2020 года - прим. авт.). Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.

Данияр Дауталиев