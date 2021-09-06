Алматинец сливал нечистоты с уличного туалета в реку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец оштрафован за слив нечистот в русло реки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Правонарушителя полицейские выявили в ходе проведения локальной отработки по выявлению незаконных сбросов сточных вод в речку Казачку.

– Основной целью рейда является определение очагов загрязнения речки Казачки и устранение нарушений при их выявлении. Установлен вопиющий факт. Местный житель – гражданин А., слив фекалий с уличного туалета осуществлял в эту речку. За это деяние он привлечен к административной ответственности по ст. 505 КРКобАП. Кроме того, мы потребовали незамедлительно устранить выявленные нарушения, – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

В полиции уточнили, что мероприятие проведено совместно с представителями Департамента экологии города Алматы, природоохранной полиции ОМПС УП Медеуского района, аппарата акима Медеуского района, РГП «Казгидромет», Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию и охране водных ресурсов и представителей гражданского общества города Алматы.