Алматинец сбывал наркотики в ночном клубе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оперативники и полицейский спецназ задержали наркодельца, занимавшегося сбытом синтетического наркотика в стенах увеселительного заведения в Медеуском районе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперация проведена при координации прокуратуры города в рамках проекта «Борьба с наркобизнесом».

«При проведении личного обыска у подозреваемого изъят сверток, обмотанный черной изолентой. Внутри, по предварительным данным, синтетический наркотик в виде порошка белого цвета со специфическим запахом. По словам 28-летнего гражданина Б., данный «чек» он приобрел по просьбе знакомой девушки. По нашим же оперативным данным, он – наркосбытчик, предположительно, совершавший аналогичные преступления неоднократно. На данный момент назначен ряд специальных экспертиз. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 297 УК РК», – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Установлено, что ранее подозреваемый работал диджеем в соседнем ночном клубе. Кроме того, он отбывал наказание за ограбление. Другие детали и обстоятельства указанного уголовно дела, как того требуют нормы Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.