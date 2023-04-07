Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Алматинец сбывал наркотики в ночном клубе

Ринат Дусумов
7 Апреля 2023, 18:44
Алматинец сбывал наркотики в ночном клубе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оперативники и полицейский спецназ задержали наркодельца, занимавшегося сбытом синтетического наркотика в стенах увеселительного заведения в Медеуском районе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперация проведена при координации прокуратуры города в рамках проекта «Борьба с наркобизнесом».

«При проведении личного обыска у подозреваемого изъят сверток, обмотанный черной изолентой. Внутри, по предварительным данным, синтетический наркотик в виде порошка белого цвета со специфическим запахом. По словам 28-летнего гражданина Б., данный «чек» он приобрел по просьбе знакомой девушки. По нашим же оперативным данным, он – наркосбытчик, предположительно, совершавший аналогичные преступления неоднократно. На данный момент назначен ряд специальных экспертиз. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 297 УК РК», – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Установлено, что ранее подозреваемый работал диджеем в соседнем ночном клубе. Кроме того, он отбывал наказание за ограбление. Другие детали и обстоятельства указанного уголовно дела, как того требуют нормы Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.


Алматы   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области