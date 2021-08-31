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    16:14, 31 Август 2021 | GMT +6

    Алматинец растил марихуану в подвале многоквартирного дома

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматинец растил марихуану в подвале многоквартирного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Зелье, как установлено, 45-летний мужчина культивировал в импровизированной лаборатории, развернувшейся в подвале одного из жилых домов по улице Достык.

    «Среди прочего хлама гражданин Т. выбрал подходящий уголок, оснастил его фольгой и ультрафиолетом, разместил горшок с марихуаной. Как утверждает подозреваемый, так он пока экспериментировал. В случае успеха, планировал поставить этот преступный бизнес на поток. Однако этим планам не суждено было сбыться, его незаконная деятельность пресечена. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.300 УК РК. Следственно-оперативная группа изъяла вещественное доказательство и направила на экспертизу», – сообщил заместитель начальника управления полиции Медеуского района Ельнур Кудратбаев.

    Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.


    Теги:
    МВД РК Борьба с наркотиками Алматы Правоохранительные органы
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