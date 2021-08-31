НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматинец растил марихуану в подвале многоквартирного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Зелье, как установлено, 45-летний мужчина культивировал в импровизированной лаборатории, развернувшейся в подвале одного из жилых домов по улице Достык.

«Среди прочего хлама гражданин Т. выбрал подходящий уголок, оснастил его фольгой и ультрафиолетом, разместил горшок с марихуаной. Как утверждает подозреваемый, так он пока экспериментировал. В случае успеха, планировал поставить этот преступный бизнес на поток. Однако этим планам не суждено было сбыться, его незаконная деятельность пресечена. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.300 УК РК. Следственно-оперативная группа изъяла вещественное доказательство и направила на экспертизу», – сообщил заместитель начальника управления полиции Медеуского района Ельнур Кудратбаев.

Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.