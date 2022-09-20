20 Сентября 2022, 19:15

Алматинец превратил свой дом в нарколабораторию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 29-летний алматинец по интернету научился изготавливать «синетитику» и превратил свой дом в нарколабораторию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Речь идет о жителе одного из садоводческих обществ Медеуского района, который задержан по подозрению в незаконном хранении, изготовлении в лабораторных условиях и распространении синтетических наркотиков.

«В его доме были обнаружены целлофановые пакеты с порошкообразным веществом, бежевого цвета со специфическим запахом, кусты растения зеленого цвета, выращенного в горшке, емкости с жидкостями, пирометр для измерения температуры с наслоениями порошкообразного вещества, специальный комбинезон. Также на территории дома была обнаружена и изъята деревянная конструкция – подставка для изготовления синтетического наркотика, электрические дрели с железными миксерами для перемешивания сырья и др. По словам гр. А., в этом «бизнесе» он относительно недавно. По признанию мужчины, посредством интернет-приложения ему предложили для начала пробник с ингредиентами и инструкциями по изготовлению психотропного вещества «мефедрон», за производство которого ему предложили щедрое вознаграждение. После того, как злоумышленник согласился, «работодатели» отправили ему координаты закладки необходимого сырья», – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза. Подозреваемый под следствием. Уголовное дело зарегистрировано по статье 296 УК РК.

Фото: polisia.kz















