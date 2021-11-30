Алматинец перепродавал арендованные компьютеры

АЛАМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина перепродавал арендованную технику в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 25-летний гражданин Г. выкладывал объявления на сайте об аренде компьютерной техники. Для оформления был готов и договор, составленный им самим. Приезжал, забирал компьютеры, якобы, для открытия компьютерного клуба, после чего просто перепродавал их.

«С заявлением в полицию обратилось четверо пострадавших. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования. В едином реестре досудебного расследования уголовное дело зарегистрировано по ст.190 ч.1 УК РК. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около двух млн тенге», – рассказал заместитель начальника управления полиции Жетысуского района Асхат Даулетияров.