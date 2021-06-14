РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:24, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Алматинец отстреливал рыб из охотничьего ружья

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматинец отстреливал рыб из охотничьего ружья. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Восьмого июня в районе поселка Шашубайна на моторной лодке задержан браконьер, у которого изъято более полутонны рыбы. Рядом извлечено 14 запрещенных сетей», - сказал Нурдильда Ораз.

    Спикер отметил, что у браконьеров полностью отсутствует уважение к природе, они используют незаконные и варварские методы лова с использованием сетей и сетевых ловушек, багров, взрывчатки, оружия и электроудочек.

    «К примеру, на берегу реки Или, впадающей в озеро Балхаш, задержан житель Алматы, который отстреливал рыб из охотничьего ружья», - сообщил Нурдильда Ораз.

    Было отмечено, что любители-рыболовы на своих лодках оказывают содействие полиции в поиске браконьеров и их плавсредств, обнаружении сетей.

    В свою очередь, МВД продолжит усиленную борьбу с браконьерством и будет жестко пресекать любые формы его проявления.



    Теги:
    Борьба с преступностью Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!