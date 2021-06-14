НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматинец отстреливал рыб из охотничьего ружья. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восьмого июня в районе поселка Шашубайна на моторной лодке задержан браконьер, у которого изъято более полутонны рыбы. Рядом извлечено 14 запрещенных сетей», - сказал Нурдильда Ораз.

Спикер отметил, что у браконьеров полностью отсутствует уважение к природе, они используют незаконные и варварские методы лова с использованием сетей и сетевых ловушек, багров, взрывчатки, оружия и электроудочек.

«К примеру, на берегу реки Или, впадающей в озеро Балхаш, задержан житель Алматы, который отстреливал рыб из охотничьего ружья», - сообщил Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что любители-рыболовы на своих лодках оказывают содействие полиции в поиске браконьеров и их плавсредств, обнаружении сетей.

В свою очередь, МВД продолжит усиленную борьбу с браконьерством и будет жестко пресекать любые формы его проявления.



