Алматинец незаконно обналичил 6,5 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мужчина через свои аффилированные компании оказал услуги по выписке фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям на 6,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в прокуратуре Алматы, в рамках совместной работы с Департаментом экономических расследований и городским судом ведется постоянная работа по формированию эффективной судебно-следственной практики по делам о выписках фиктивных счетов-фактур.

«В результате в суды города направлено восемь уголовных дел, по которым выписаны счета фактуры на 19,5 млрд тенге. Тем самым «обнальщики» помогли контрагентам уклониться от налогов на сумму свыше 5,4 млрд. тенге. Пяти виновным вынесены обвинительные приговоры и еще по 16 лицам проводятся судебные разбирательства, шестеро из них создали устойчивую организованную преступную группу, существовавшую на протяжении двух лет», - сообщили в прокуратуре.

К примеру, житель города Алматы через свои аффилированные компании оказал услуги по выписке фиктивных счетов-фактур различным коммерческим организациям на 6,5 млрд тенге.

Прокуратура предостерегает граждан, которым третьи лица предлагают в целях получения денежного вознаграждения либо разовой прибыли зарегистрировать/перерегистрировать на свое имя организации вне зависимости от формы собственности.

Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 216 УК.