+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции

8 Декабря 2021 09:42
Поделиться:
Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Сбежавшую из аула девочку вернули родителям туркестанские полицейские
В Павлодарской области 52 иностранца наказаны за нарушения миграционного законодательства Польше запретили выдворять мигрантов Члены НСОД обсудили с МВД ход президентских реформ

Это – 40-летний гражданин. Как установлено следствием, мужчина организовал канал незаконной миграции 8 гражданам Узбекистана.

– Указанные иностранцы были выявлены на одном из строительных объектов в Турксибском районе Алматы. Граждане Узбекистана проводили отделочные работы на территории строящегося жилого комплекса. Этот факт был установлен в ходе проведения рейда. Рабочие водворены в приемник – распределитель ДП, а их, так называемый, работодатель привлечен к ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст.394 ч.1 УК РК, а также правонарушения, регламентируемого ст.519 КРКобАП. Кроме того, в отношении граждан Узбекистана, нарушивших миграционное законодательство нашей страны, возбуждено административное производство по ст.517 ч.5 КРКобАП, – информировал начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Напомним, что с 6 декабря в Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», в целях поддержания должного общественного порядка, выявления нарушений иностранцами правил пребывания в Республике Казахстан.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #МВД РК   #мигранты  
Поделиться:
Новости по теме
Сбежавшую из аула девочку вернули родителям туркестанские полицейские
В Павлодарской области 52 иностранца наказаны за нарушения миграционного законодательства
Польше запретили выдворять мигрантов
Члены НСОД обсудили с МВД ход президентских реформ
Популярное
1 В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
2 Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
3 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
4 Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
5 Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Павлодарской области
6 Павлодарского железнодорожника, ценой своей жизни спасшего девочку, наградили посмертно
Читайте также
Провалившегося в колодец мужчину спасли в Костанайской области
37 нетрезвых водителей выявили в одном из районов Туркестанской области
В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Павлодарской области
Павлодарского железнодорожника, ценой своей жизни спасшего девочку, наградили посмертно
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив