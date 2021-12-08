Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец изобличен в организации канала незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Это – 40-летний гражданин. Как установлено следствием, мужчина организовал канал незаконной миграции 8 гражданам Узбекистана.

– Указанные иностранцы были выявлены на одном из строительных объектов в Турксибском районе Алматы. Граждане Узбекистана проводили отделочные работы на территории строящегося жилого комплекса. Этот факт был установлен в ходе проведения рейда. Рабочие водворены в приемник – распределитель ДП, а их, так называемый, работодатель привлечен к ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст.394 ч.1 УК РК, а также правонарушения, регламентируемого ст.519 КРКобАП. Кроме того, в отношении граждан Узбекистана, нарушивших миграционное законодательство нашей страны, возбуждено административное производство по ст.517 ч.5 КРКобАП, – информировал начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Напомним, что с 6 декабря в Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», в целях поддержания должного общественного порядка, выявления нарушений иностранцами правил пребывания в Республике Казахстан.