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Алматинцы задолжали 6,6 млрд тенге:  в ДГД призвали их воспользоваться налоговой амнистией

4 Сентября 2020 15:58
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Алматинцы задолжали 6,6 млрд тенге:  в ДГД призвали их воспользоваться налоговой амнистией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте государственных доходов по Алматы сообщили, что с 24 августа в стране стартовала налоговая амнистия для физических лиц по списанию пеней по налогам на собственность физических лиц. Документ был подписан Главой государства 2 июля 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Общая сумма задолженности физических лиц по Алматы составляет 6,6 млрд тенге, из них основной долг 5,4 млрд тенге, пеня составляет 1,1 млрд тенге. В целом по Алматы 671 500 физических лиц имеют 1 724 230 объектов налогообложения по налогам на собственность физических лиц, из них транспорт – 605 652, земля – 560 313, имущество – 558 265. Поступление с начала года по налогам на собственность составило 7,4 млрд тенге», - сообщили в ДГД в ответ на запрос МИА «Казинформ».

При этом, наибольшая сумма задолженности приходится на налог на транспорт физических лиц 6,1 млрд тенге.

«Причина столь высокой задолженности по налогу на транспортные средства в том, что с начала объявления режима ЧП и введения карантина органами государственных доходов не предпринимались меры принудительного взыскания. В связи с чем, призываем всех граждан, имеющих задолженность воспользоваться налоговой амнистией, проводимой до конца этого года», - обратились к налогоплательщикам в ДГД.

Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2020 года. Пеня будет списана автоматически, объяснили в ДГД.

Также те граждане, кто после 1 апреля 2020 года оплатил основной долг и сумму пени за прошлые налоговые периоды, смогут вернуть внесенные средства, обратившись с заявлением в органы госдоходов или оставить эти деньги в счет будущих платежей.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, перейдя по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web (AppStore, PlayMarket).



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#Алматы   #Другие государственные органы   #Общество  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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