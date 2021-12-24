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Алматинцы встретят новый год без снега

24 Декабря 2021 17:00
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Алматинцы встретят новый год без снега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На новый год в Алматы не ожидается снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как прокомментировали агентству в РГП «Казгидромет», осадки в виде мокрого снега ожидаются лишь 26 декабря.

«31 декабря в Алматы прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза, днём - от 0 до 5 градусов тепла, предварительно, без осадков», - сообщили метеорологи.

По прогнозу синоптиков, такой тёплый декабрь был ровно 10 лет назад - в 2011 году.

«Декабрьская норма осадков в Алматы составляет 42 мм. Сейчас в городе температура воздуха колеблется от 0-5 до 5-10 градусов мороза. Дневные температуры колеблются в пределах от 0 до 5 тепла. В этом году температура воздуха поднималась максимум до 13,5 градуса тепла», - добавили в Казгидромете.

Между тем, в январе количество осадков прогнозируется на уровне нормы - 33 мм. В первом месяце нового года во время осадков ожидается туман, гололёд.

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#Алматы   #Погода   #Новый год  
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Автор:

Гульзат Сахова

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