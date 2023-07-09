Алматинцы возмущены фейками в соцсетях о якобы некачественном ремонте моста через БАК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Турксибского района Алматы, журналист и блогер Арсен Шакуов опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором опроверг фейковые сообщения о якобы некачественном ремонте моста на пересечении проспекта Сейфуллина с Большим Алматинским каналом (БАК), передает МИА «Казинформ».

На днях большой общественный резонанс получило видео, автор которого утверждала, что в ходе ремонта моста добротные и долговечные материалы заменяются некачественной плиткой.

Арсен Шакуов опроверг измышления авторов вирусного ролика в сети и продемонстрировал фотодоказательства того, что в ходе ремонта меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 1980-х годов качественное гранитное покрытие остается на месте.

«То что меняют такие массивные гранитные камни, я могу полностью опровергнуть. Потому что, ребята, ну давайте не будем все-таки пороть чепуху, и когда это не правда, тогда это не должно быть прецедентом для глобального общественного обсуждения», - сказал Арсен Шакуов.

Активист выразил возмущение безосновательной критикой в адрес городских властей.

«Сейчас я приехал сюда, только потому что я житель Турксибского района и меня не устроила клевета, которая сейчас делается на этом мосту. Потому что, действительно, будет красиво, реконструируют Большой Алматинской канал, сделают хорошую парковую зону и будет реально красиво», - добавил он.

Управление городской мобильности (УГМ) Алматы сообщило, что ремонт моста не проводился с момента его возведения в 80-х годах прошлого века.

«В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит. При визуальном осмотре на участке были выявлены дефекты в виде сдвига гранитных плит на лестничных сходах. Также наблюдалось отслоение гранитных плит на подпорных стенах и самом сооружении. Это создавало угрозу безопасности пешеходов. В этой связи принято решение о проведении ремонтных работ», - пояснили в управлении.

Там же подчеркнули, что демонтажу подлежат отслоенные пиленые гранитные плиты, которые будут заменены на аналогичные. Количество демонтированных и замененных плит не превышает 25% от общего количества.

«В связи с хорошим состоянием гранитные плиты с рваной поверхностью замене не подлежат: по ним планируется работы по помывке и очистке поверхности с последующим повторным использованием на данном участке. Завершение работ планируется до конца июля», - заключили в управлении.