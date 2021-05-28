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    12:26, 28 Май 2021 | GMT +6

    Алматинцы вновь смогут получить подарки за вакцинацию

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Розыгрыш подарков пройдет в районных пунктах вакцинации, одного из районов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В районных пунктах вакцинации с 29 по 30 мая стартуют беспроигрышные акции.

    Главная цель данных мероприятий-мотивация жителей к профилактическим работам по борьбе с эпидемией. Жители смогут получить вакцину и выиграть ценные призы.

    Граждане при предъявлении справок о вакцинации получают билеты на участие в розыгрыше. Розыгрыш является совершенно беспроигрышным.

    Акции проходят в 3 объектах Ауэзовского района:

    1. ТК «Кар Сити» с 9:00-14:00 часов дня

    2. ТРЦ «СПУТНИК» с 10:00-17:00 часов дня

    3. ТД «Тигрохауд» с 10:00-17:00 часов дня

    Также дополнительно сообщаем, что в районе открыты 24 прививочных пункта. Из них некоторые точки расположены в медицинских организациях: в поликлиниках №6, №10, №15, №16, №18 и в частных медицинских центрах «Рахат», «ХАК», «Medline», «Медсервисхирургия».

    6 точек расположены в торговых центрах: «Grand park», «Asia park», «Спутник», «Car city», «Москва» и «Almaty mall».

    Остальные 2 точки расположены в школе №123 и в жилом комплексе «Уш Сункар».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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