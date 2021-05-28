Алматинцы вновь смогут получить подарки за вакцинацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Розыгрыш подарков пройдет в районных пунктах вакцинации, одного из районов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В районных пунктах вакцинации с 29 по 30 мая стартуют беспроигрышные акции.

Главная цель данных мероприятий-мотивация жителей к профилактическим работам по борьбе с эпидемией. Жители смогут получить вакцину и выиграть ценные призы.

Граждане при предъявлении справок о вакцинации получают билеты на участие в розыгрыше. Розыгрыш является совершенно беспроигрышным.

Акции проходят в 3 объектах Ауэзовского района:

1. ТК «Кар Сити» с 9:00-14:00 часов дня

2. ТРЦ «СПУТНИК» с 10:00-17:00 часов дня

3. ТД «Тигрохауд» с 10:00-17:00 часов дня

Также дополнительно сообщаем, что в районе открыты 24 прививочных пункта. Из них некоторые точки расположены в медицинских организациях: в поликлиниках №6, №10, №15, №16, №18 и в частных медицинских центрах «Рахат», «ХАК», «Medline», «Медсервисхирургия».

6 точек расположены в торговых центрах: «Grand park», «Asia park», «Спутник», «Car city», «Москва» и «Almaty mall».

Остальные 2 точки расположены в школе №123 и в жилом комплексе «Уш Сункар».