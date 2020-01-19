Алматинцы вновь почувствовали землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы вновь почувствовали землетрясение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 часов 30 минут зафиксировано землетрясение в городе Алматы. Эпицентр и магнитуда уточняются», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Позже на официальном сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции появилась информация о том, что эпицентр землетрясения расположен в 370 км на юг от Алматы на территории Китая.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 января 2020 года в 19 часов 27 минут 57 секунд алматинского времени (19 января 2020 года в 13 часов 27 минут 57 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения - 14.1. Магнитуда - MPV 6.0. Координаты эпицентра - 39.88° с.ш., 77.21° в.д. Глубина - 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 3-4 балла», - говорится на сайте СОМЭ.

ДЧС Алматы оповестил соответствующие госорганы, местные исполнительные органы. По данным ЦОУ ДП, патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная.

По сведениям КЧС, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Стоит отметить, что это второе за несколько дней землетрясение. Первое произошло 17 января.