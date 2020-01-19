+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -8 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинцы вновь почувствовали землетрясение

19 Января 2020 19:33
Поделиться:
Алматинцы вновь почувствовали землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы вновь почувствовали землетрясение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае
Алматинцы почувствовали землетрясение Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в 591 км от Алматы Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

«19 часов 30 минут зафиксировано землетрясение в городе Алматы. Эпицентр и магнитуда уточняются», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Позже на официальном сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции появилась информация о том, что эпицентр землетрясения расположен в 370 км на юг от Алматы на территории Китая.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 января 2020 года в 19 часов 27 минут 57 секунд алматинского времени (19 января 2020 года в 13 часов 27 минут 57 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения - 14.1. Магнитуда - MPV 6.0. Координаты эпицентра - 39.88° с.ш., 77.21° в.д. Глубина - 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 3-4 балла», - говорится на сайте СОМЭ.

ДЧС Алматы оповестил соответствующие госорганы, местные исполнительные органы. По данным ЦОУ ДП, патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная.

По сведениям КЧС, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Стоит отметить, что это второе за несколько дней землетрясение. Первое произошло 17 января.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив