Алматинцы стали чаще заражаться коронавирусом на семейных мероприятиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Где чаще всего алматинцы заражаются коронавирусом. Об этом сегодня на пресс-конференции региональной службы коммуникаций говорил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По достоверно установленным местам заражения за последнюю неделю в сравнении с предыдущим заражаемость КВИ увеличилась при контактах месту работы на 0,5%», - сказал Жандарбек Бекшин.

По его словам, по вероятным местам заражения, заслуживает внимания рост заражений при участии в семейных мероприятиях – на 2,1%, в общественном транспорте – на 1,7% и в ТРЦ, ТД и других торговых центрах – на 0,7%, в парках отдыха, пешеходных улицах - 0,2%. Заражения граждан незначительно возросли (на 0,1%) на объектах общепита (за счет объектов типа столовых), в банках, почте, ЦОНах. Не регистрировались случаи заражения на объектах - участниках проекта «ASHYQ», куда допускались только лица с зеленым и синим статусом.

Возрастные категории больных КВИ. По данным последних двух недель в основном болеют граждане от 20 до 40 лет – 35% и граждане от 40 до 60 лет – 26%, которые чаще не имеют желания вакцинироваться, при этом продолжается снижение заболеваемости среди граждан 40 – 60 лет, начавшееся на предыдущей неделе на фоне их активной вакцинации, а также среди лиц старше 60 лет на 1%.



