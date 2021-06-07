РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:31, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Алматинцы стали чаще заражаться коронавирусом на семейных мероприятиях

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Где чаще всего алматинцы заражаются коронавирусом. Об этом сегодня на пресс-конференции региональной службы коммуникаций говорил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По достоверно установленным местам заражения за последнюю неделю в сравнении с предыдущим заражаемость КВИ увеличилась при контактах месту работы на 0,5%», - сказал Жандарбек Бекшин.

    По его словам, по вероятным местам заражения, заслуживает внимания рост заражений при участии в семейных мероприятиях – на 2,1%, в общественном транспорте – на 1,7% и в ТРЦ, ТД и других торговых центрах – на 0,7%, в парках отдыха, пешеходных улицах - 0,2%. Заражения граждан незначительно возросли (на 0,1%) на объектах общепита (за счет объектов типа столовых), в банках, почте, ЦОНах. Не регистрировались случаи заражения на объектах - участниках проекта «ASHYQ», куда допускались только лица с зеленым и синим статусом.

    Возрастные категории больных КВИ. По данным последних двух недель в основном болеют граждане от 20 до 40 лет – 35% и граждане от 40 до 60 лет – 26%, которые чаще не имеют желания вакцинироваться, при этом продолжается снижение заболеваемости среди граждан 40 – 60 лет, начавшееся на предыдущей неделе на фоне их активной вакцинации, а также среди лиц старше 60 лет на 1%.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!