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    13:44, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Алматинцы смогут выбрать имена для тяньшанских медвежат

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском зоопарке объявили конкурс на имена для тяньшанских медвежат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Семейство тяньшанских бурых медведей живет в Алматинском зоопарке с 2012 года. Первыми приехали: Курмабек, Акжолтай и Герда. В 2017 году у Герды родились два медвежонка: Никола и Нельсон. А спустя три года 1 января на свет появились еще два медвежонка.

    «Это уже второй приплод Герды и показатель того, что наша пара здорова и им комфортно в нашем зоопарке. В дикой природе эти медведи размножаются примерно с такой же частотой. Медведица скрывала своих медвежат от посторонних глаз. Пол определили совсем недавно. Оба мальчики. На странице в социальных сетях мы объявили конкурс на имена. Предлагающих уникальные имена много. Сегодня-завтра мы уже решим, как назовем их»,- рассказала главный ветеринарный врач Алматинского зоопарка Алина Чимирук.

    Тяньшанские медведи занесены в Красную книгу Казахстана. Эти медведи относятся к редкому виду, ареал и численность которого сокращается. Это не самые крупные представители среди своих собратьев. Их средняя длина тела составляет около полутора метров, а масса - 300 кг. При этом этот вид медведя может развивать скорость до 50 километров в час.

    Как и другие медведи, они всеядны. Основной ареал обитания, как следует из названия, — Тянь-Шань. Кроме того, они встречаются в Джунгарском Алатау, Алтае и Западных Гималаях. В дикой природе тяньшанские медведи- кочевники, они постоянно перемещаются в поисках пропитания, преодолевая расстояния от 15 до 50 километров.

    Напомним, в начале марта у пары двугорбых верблюдов алматинского зоопарка родился верблюжонок . Также на свет появился детеныш кенгуру.


    Фото: Михаил Сорокоумов


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