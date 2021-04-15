Алматинцы смогут выбрать имена для тяньшанских медвежат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском зоопарке объявили конкурс на имена для тяньшанских медвежат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Семейство тяньшанских бурых медведей живет в Алматинском зоопарке с 2012 года. Первыми приехали: Курмабек, Акжолтай и Герда. В 2017 году у Герды родились два медвежонка: Никола и Нельсон. А спустя три года 1 января на свет появились еще два медвежонка.

«Это уже второй приплод Герды и показатель того, что наша пара здорова и им комфортно в нашем зоопарке. В дикой природе эти медведи размножаются примерно с такой же частотой. Медведица скрывала своих медвежат от посторонних глаз. Пол определили совсем недавно. Оба мальчики. На странице в социальных сетях мы объявили конкурс на имена. Предлагающих уникальные имена много. Сегодня-завтра мы уже решим, как назовем их»,- рассказала главный ветеринарный врач Алматинского зоопарка Алина Чимирук.

Тяньшанские медведи занесены в Красную книгу Казахстана. Эти медведи относятся к редкому виду, ареал и численность которого сокращается. Это не самые крупные представители среди своих собратьев. Их средняя длина тела составляет около полутора метров, а масса - 300 кг. При этом этот вид медведя может развивать скорость до 50 километров в час.

Как и другие медведи, они всеядны. Основной ареал обитания, как следует из названия, — Тянь-Шань. Кроме того, они встречаются в Джунгарском Алатау, Алтае и Западных Гималаях. В дикой природе тяньшанские медведи- кочевники, они постоянно перемещаются в поисках пропитания, преодолевая расстояния от 15 до 50 километров.

Напомним, в начале марта у пары двугорбых верблюдов алматинского зоопарка родился верблюжонок . Также на свет появился детеныш кенгуру.





Фото: Михаил Сорокоумов