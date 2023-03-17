Алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках, равномерно расположенных во всех восьми районах мегаполиса. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии города Айгуль Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, участок №440, расположенный в воинской части департамента Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области в Турксибском районе приостановил работу в связи с отсутствием там избирателей. Соответствующее решение приняла районная территориальная избирательная комиссия на основании ходатайства командира части.

«Все избирательные участки имеют урны для голосования, оснащены необходимым количеством кабин для голосования, мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. На участках оборудованы уголки для лиц с инвалидностью. Подготовлены аудиоматериалы и трафареты для слабовидящих избирателей», - отметила Айгуль Калыкова.

Помещения для голосования оснащены необходимыми информационными материалами.

«Постановлениями избирательных комиссий определены 70 участков, в которых голосование может быть закончено в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список для голосования. Это, в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Конституционного закона, избирательные участки в лечебных учреждениях, воинских частях. На 7 избирательных участках голосование начинается с 06:00 часов утра (воинские части)», - уточнила А. Калыкова.

На брифинге она также сообщила, что во время подготовки к выборам изготовлены и вручены избирателям 1 202 тысячи приглашений с указанием времени, места голосования и адресов избирательных участков. Оповещали алматинцам посредством информаций в СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов, Айгуль Калыкова заметила, что по заявлениям избирателей выдано 797 открепительных удостоверений на право голосования. В настоящее время бюллетени для голосования в установленном количестве доставлены в участковые комиссии и находятся под охраной органов внутренних дел.

По ее словам, участки города Алматы к проведению голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан готовы.



