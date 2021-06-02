Алматинцы смогут принять участие в переписи онлайн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие нововведения станут отличительной чертой переписи населения в 2021 году. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций рассказал руководитель департамента статистики по городу Алматы Айдар Абилдабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что за годы независимости прошли две переписи – в 1999-м (насчитали 14,98 млн казахстанцев) и в 2009 году (16 млн).

В этом году для проведения переписи будут привлечены на договорной основе в общей сложности 3412 человек в качестве уполномоченных по району, по участку, инструкторов-контролеров, регистраторов и интервьюеров.

На подготовительном этапе переписи населения в период с 1 по 30 июня по городу Алматы будут привлечены 48 инструкторов-контролеров и 618 регистраторов, где интервьюеры проведут обход всех жилых и не жилых помещений для уточнения адреса и количества проживающих людей.

«Интервьюер будет иметь соответствующее заверенное печатью удостоверение, планшет с мобильным приложением, содержащим список объектов, подлежащих обходу, а также шарф и портфель синего цвета с символикой Национальной переписи 2021. Дополнительную информацию об интервьюере можно посмотреть на сайте sanaq.gov.kz, где будет размещен список по республике с указанием фамилии, имени и отчества интервьюера и его номера удостоверения», - сообщил А. Абилдабеков.

Основной акцент в переписи с 1 сентября до 15 октября сделан на прохождение переписи в онлайн-режиме посредством специализированных интернет-ресурсов sanaq.gov.kz,е-gov.kz, доступ к которым будет обеспечен круглосуточно. Таким образом перепись становится для всех ближе и удобнее. Это значит, что жители города вне зависимости от места нахождения смогут самостоятельно пройти процедуру, заполнив переписные листы на себя и членов семьи. При этом каждый прошедший самостоятельно опрос получит на телефон SMS-сообщение, которое подтвердит его участие в переписи.

Традиционный сплошной обход пройдет с 1 по 30 октября с соблюдением необходимых санитарных норм, будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме.

«Переписчики будут ходить по домам, у каждого из них будет электронный планшет, существенно ускоряющий сбор и обработку данных. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысит уровень достоверности с применением ИИН и позволит избежать дублирования информации», - уточнил Айдар Абилдабеков.

В планшеты будет загружено мобильное приложение, с помощью которого интервьюер проводит опрос с учетом всех заложенных арифметико-логических контролей с применением классификаторов и справочников. Полученные данные будут отправлены напрямую в общую базу данных. Конфиденциальность данных гарантирована законодательством.