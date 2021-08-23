Алматинцы с «красным» статусом пытаются попасть в ТРЦ и на рынки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по проекту «Ashyq» продолжается выявление больных, посещающих места массового скопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 6 по 11 августа в результате сканирования при входе на объекты предпринимательства, работающие по проекту «Ashyq», подтвержден «красный» статус у 1 335 жителей, «желтый» – у 100.

В частности, при посещении торгово-развлекательных центров выявлены 269 жителей с «красным» статусом и 31 - с «желтым». На рынках – 146 человек с «красным» и 12 - с «желтым» статусами. На объектах общественного питания выявлены 293 посетителя с «красным» и 22 - с «желтым» статусами.

С 6 по 20 августа 156 человек с «красным» статусом оштрафованы по 30 МРП за нарушение режима самоизоляции.

Всего с 27 апреля по 20 августа по городу Алматы 543 физических лица с «красным» статусом оштрафованы по 30 МРП за нарушение режима самоизоляции.



