Алматинцы просят не сносить незаконно строящийся ЖК «Жайсан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выкупившие квартиры в незаконно строящемся жилом комплексе «Жайсан» в Наурызбайском районе алматинцы просят власти не сносить почти построенные дома и отменить решение суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

80-летний аксакал на встрече акима города с жителями Наурызбайского района заявил, что в случае сноса многоквартирного дома без крова останутся около 800 семей.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что строительная компания начала строительство без разрешительных документов.

«Мы организовали встречу с жителями в партии «Amanat». На решение районного суда подана апелляционная жалоба. Это будет рассмотрено в суде. Но вся ответственность лежит на строительной компании. Прежде чем начать строительство, они должны были получить разрешение. Мы разберемся, но все будет решаться по закону. Я не могу сказать вам точное решение сегодня. Была сформирована рабочая группа. Проверяется», - ответил Ерболат Досаев.

Представитель застройщика ЖК «Жайсан» задал вопрос акиму.

«Согласования проекта нет, почему госорганы не дают новое согласование под предлогом, что там ведется самовольная незаконная застройка. Почему нельзя выдать новое согласование?», - спросил юрист в ходе встречи.

Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов ответил, что архитектурно-планировочное задание (АПЗ) было на одно здание. На другой объект документов не было.

«Застройщик сам отозвал разрешение, но при этом начал строительство. Согласно нормативно-правовым актам, объекты, не имеющие предварительных разрешительных документов, в том числе госэкспертизы, относятся к объектам самовольного строительства. Поэтому был рассмотрен вопрос по сносу согласно Административному кодексу РК. Суд вынес соответствующее решение», - пояснил Алмасхан Ахмеджанов.

Ерболат Досаев предложил решать вопрос в юридическом поле.

«Если вы хотите оспорить судебное решение, подавайте на апелляцию. Если после апелляции суд вменит нам выдать согласование АПЗ, мы со своей стороны выполним», - добавил аким.

В конце июля этого года сообщалось о решении снести незаконно строящийся жилой комплекс «Жайсан» в микрорайоне Акжар Наурызбайского района.



