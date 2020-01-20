Алматинцы пожаловались на вырубку деревьев: собственник участка оштрафован

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы собственника земельного участка оштрафовали за незаконную вырубку деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, жители города пожаловались на массовую вырубку деревьев на территории тубдиспансера. Сотрудники Управления зеленой экономики Алматы, получив данное сообщение, отправились по указанному адресу. Как выяснилось, это территория не действующего, а бывшего тубдиспансера. Собственником является частное лицо, в отношении него был составлен протокол административного правонарушения.

В Управлении зеленой экономики сообщили, что 15 января текущего года был организован выезд совместно с сотрудниками аппарата Акима Медеуского района и сотрудниками УП Алматы.

«В ходе обследования на указанном участке подтвердился факт вырубки 70 деревьев лиственных и плодовых пород. Наложен штраф по статье 386 КОАП РК. Также получено гарантийное обязательство о восстановлении компенсационной посадки в количестве 350 шт. саженцев лиственных пород. Посадка будет произведена до 25 апреля текущего года на землях общего пользования с дальнейшим уходом в течении 2 лет с момента высадки саженцев», - сообщили в управлении.

Стоит отметить, что на сегодня расчет компенсационной посадки осуществляется согласно действующих правил 1 к 5. В случае утверждения проекта новых правил защиты зеленых насаждений, предусмотрено увеличение количества компенсационных посадок: в случае аварийного сноса – 1 к 1, вынужденного – 1 к 10, а за незаконный снос – 1 к 100.

Напомним, 28 декабря 2019 года Президент РК подписал изменения и дополнения в Закон РК «Об особом статусе города Алматы».

Акиматом Алматы было инициировано введение 28 новых компетенций, в том числе и в части развития зеленой экономики.