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Алматинцы пожаловались на проблемы с мобильной связью

6 Ноября 2019 11:48
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Алматинцы пожаловались на проблемы с мобильной связью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пользователи мобильных операторов Tele2 и ALTEL с утра пожаловались на проблемы со связью и мобильным интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметили пользователи, у них возникали перебои со связью и мобильным интернетом, невозможно было пополнить баланс.

Как говорится на сайте Tele2, 6 ноября с 02:00 до 10:00 предполагалось проведение технических работ на оборудовании.

«На момент проведения работ возможны временное прерывание голосовых сервисов, SMS, интернет-сервисов, услуг роуминга и исходящих международных вызовов, а также прерывание абонентского обслуживания (состояние баланса, активация услуг и пр.) и приема платежей. При обрывах интернет-соединений и голосовых сервисов рекомендуем вам перезагрузить телефон», - говорится в сообщении опубликованном на сайте.

Аналогичное сообщение было опубликовано и на сайте ALTEL.

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Ключевые слова: Алматы, Связь, ТВ, IT, Общество,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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