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Алматинцы пожаловались на проблемы с мобильной связью
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пользователи мобильных операторов Tele2 и ALTEL с утра пожаловались на проблемы со связью и мобильным интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметили пользователи, у них возникали перебои со связью и мобильным интернетом, невозможно было пополнить баланс.
Как говорится на сайте Tele2, 6 ноября с 02:00 до 10:00 предполагалось проведение технических работ на оборудовании.
«На момент проведения работ возможны временное прерывание голосовых сервисов, SMS, интернет-сервисов, услуг роуминга и исходящих международных вызовов, а также прерывание абонентского обслуживания (состояние баланса, активация услуг и пр.) и приема платежей. При обрывах интернет-соединений и голосовых сервисов рекомендуем вам перезагрузить телефон», - говорится в сообщении опубликованном на сайте.
Аналогичное сообщение было опубликовано и на сайте ALTEL.
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