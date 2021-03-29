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    19:56, 28 Март 2021 | GMT +6

    Алматинцы пожаловались на постоянное скопление людей на Арбате

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вопрос о предпринимаемых мерах по поводу массовому скопления людей на Арбате ответил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира на телеканале «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Алматы в ходе своего вопроса отметила, что на Арбате периодический наблюдается массовое скопление людей. Все пренебрегают постановлением главного санитарного врача города, тем самым подвергают окружающих опасности.

    «В праздничные дни в Алматы погода была хорошая. И люди, соответственно, гуляли на улице. Не только на Арбате, но и в других местах. Сейчас сотрудники полиции начали контролировать ситуацию. Мы усилили работу пеших патрульных. Они будут делать замечания гражданам, чтобы все на улице соблюдали карантинные меры», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

    Напомним, ранее аким Алматы рассказал о ситуации с коронавирусом в мегаполисе. Он также отметил, что город закрываться не будет .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Общество Алматы
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