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Алматинцы пожаловались на очереди в отделениях Казпочты

3 Февраля 2022 15:05
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Алматинцы пожаловались на очереди в отделениях Казпочты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались на очереди в отделениях Казпочты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В редакцию МИА «Казинформ» обратились жители одного из новых районов Алматы. Они пожаловались на большие очереди в отделениях Казпочты.

Одна из них - жительница микрорайона Нуркент Алатауского района Жазира Идирисова. По её словам, она периодически пользуется услугами почтовой связи.

«Я часто хожу в почтовое отделение №38, которое находится рядом с моим домом. Потому что по работе мне приходится раз в две недели отправлять документы в город Нур-Султан. В этом отделении постоянно большая очередь. В основном работает одно окошко. С утра ещё более менее. Но после 11 часов дня к окошку подойти просто невозможно. Чтобы отправить письмо или посылку, люди стоят по несколько часов. Видно, что специалисты не успевают физически», - пожаловалась алматинка.

Как прокомментировали в пресс-службе АО «Казпочты», что в данном № 38 почтовом отделении сейчас открыты две вакансии оператора. В зале работают 4 человека.

Однако, в Казпочте отметили, что в целом по Алматы существует вопрос открытых вакансий в отделениях, так как многие сотрудники находятся на больничном.

«Сейчас по городу Алматы в филиалах Казпочты идет открытие вакансий на операторов, почтальонов, курьеров и инкассаторов»,- уточнили в ведомстве.

К слову, на сегодня по Алматы функционирует 67 отделений Казпочты, где работают 670 сотрудников.

Напомним, с 1 февраля зарплата сотрудников АО «Казпочта» повышена на 93,5%. Компания проиндексировало заработную плату почтальонов, операторов, водителей, экспедиторов и другого производственного персонала.

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#Алматы   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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